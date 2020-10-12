Перемирие в Карабахе длилось меньше суток. Виновата иллюзия почти выигранной войны

Армения и Азербайджан 9 октября при посредничестве России договорились о «гуманитарном» прекращении огня. Однако уже через несколько часов после начала перемирия обстрелы возобновились. По мнению политологов, виноваты иллюзия почти выигранной войны и слишком активное участие Турции.

По соглашению, достигнутому в Москве, стороны должны были забрать тела солдат с поля боя и начать более основательные переговоры. Трупы действительно удалось вывезти, по крайней мере на некоторых участках. А вот дальнейшие переговоры так и не состоялись. Ереван и Баку в нарушении перемирия в Карабахе обвинили друг друга.

«Игнорируя объявленное 10 октября, с 12:00, гуманитарное перемирие, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок Карахамбейли. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника», — написала в Facebook пресс-секретарь армянского ведомства Шушан Степанян.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили об обстреле армянскими военными городов Тертер и Агдам. В Баку в «грубом нарушении» перемирия обвинили Ереван, который это отрицает.

«Обстановка на линии соприкосновения ночью была относительно стабильно напряженной. Сейчас противник ведет интенсивный артобстрел на южном направлении», — сообщил на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян рассказал, что с начала перемирия в Карабахе погибли пять мирных жителей.

Ошибочное ощущение победы

«На переговорах 9 октября все-таки удалось достичь договоренности, чего я никак не ожидал, прямо скажем. Здесь, конечно, заслуга России есть. Но договоренности хватило ненадолго, правда, потому что конфликт слишком глубок. Ключевая проблема в этом. Карабах воспринимается обоими народами как собственный дом, а родительский дом с чужими не делят», — заявил в разговоре с «360» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он напомнил, что первая война в Карабахе была еще в 1918 году, причем тогда она шла так же, как и сегодня. Азербайджан за счет большей численности населения, за счет поддержки Турции практически выигрывал ту войну.

Впервые за долгое время у сторон появилось ощущение абсолютно ошибочное, что военная победа возможна. При таком ощущении прекращение огня воспринимается не как мир, а как неприятная такая… мы почти победили, а нас остановили. У Азербайджана превосходство в численности, по-моему, почти в три раза, в военной технике — еще больше Дмитрий Журавлев.

В то же время собеседник отметил, что все это превосходство — лишь иллюзия. Даже если Азербайджан займет Карабах, армяне, которых там большинство, начнут партизанскую войну. Так же было бы, если бы Армения заняла бы территорию Азербайджана, уверен Журавлев.

«Само по себе перемирие такое, каким его объявили — из гуманитарных соображений, — в принципе имело временный характер: обмен пленными, обмен погибшими… Это не могло длиться вечно. Думаю, это была хорошая предпосылка для дальнейшего решения, но не само решение», — об этом в разговоре с «360» заявил политолог Виталий Волчков.

Роль Турции

Большую роль играет присутствие Турции. Туркам нужна победоносная война, прекращение огня их политически не устраивает. Возможно, в какой-то степени им удалось повлиять на Азербайджан политическим образом. А на Армению они же могли повлиять через какую-нибудь провокацию. В этом уверен Дмитрий Журавлев.

Быстрое окончание перемирия — демонстрация того, что решение вопроса без участия Анкары невозможно. Таким образом Азербайджан показывает, что необходимо участие Турции Виталий Волчков.

По словам Волчкова, еще до начала переговоров Азербайджан мог сделать камнем преткновения отсутствие Турции на мероприятии. Теперь же Анкара показала, что может повлиять на процесс перемирия.

Мир будет?

Журавлев уверен, что будет очень длинная кровопролитная война. Потом на каком-то этапе обе стороны просто устанут, как и было ранее, после чего возникнет новый период холодной войны. Сколько он продлится, неизвестно, но мир с помощью войны в Карабахе недостижим, подчеркнул собеседник «360».

Говорить о том, что мира не будет вообще, принципиально неверно, потому что рано или поздно любая война заканчивается миром, иначе быть не может, уверен Волчков.

«Я считаю, что нужно исходить из того, что договоренность между Азербайджаном и Арменией может быть достигнута. Если из этого не исходить, то нет оснований России предлагать себя в качестве посредника. Идея позиции посредничества заключается в том, что договоренность достигнута быть может. Она может быть в пользу одной или другой стороны, могут быть предусмотрены какие-то уступки, но договоренность подразумевается», — заключил политолог.

Обострение ситуации в Карабахе

Конфликт в Закавказье обострился в июле этого года. Власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Стороны две недели обменивались ударами, после чего ситуация стабилизировалась.

Однако утром 27 сентября боевые действия возобновились. Каждая из сторон конфликта винит в этом другую. Баку сообщил о масштабных обстрелах населенных пунктов Арменией вдоль границы двух стран. Ереван заявил, что Азербайджан первым устроил обстрел в Нагорном Карабахе. Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон.

В Азербайджане объявили о частичной мобилизации, а МЧС Армении сообщило о закрытии связывающей республику и Карабах трассы. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.