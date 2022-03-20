В Мариуполе сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют», — привело слова Мизинцева РИА «Новости».

Он также сообщил, что в городе в заложниках остаются до 130 тысяч мирных жителей. Каждый день от рук украинских националистов в Мариуполе гибнут от 80 до 235 невинных горожан, которые пытаются покинуть город.

В Минобороны РФ заявили, что для спасения мирных жителей с 10:00 21 марта из Мариуполя будут открыты гуманитарные коридоры как в восточном, так и в западном направлениях. Для сопровождения этой гуманитарной операции «на земле» приглашаются представители ООН, ОБСЕ и Красного креста. Российское ведомство хочет получить от Киева письменный ответ на эти предложения до 05:00 утра.

В субботу, 19 марта, Россия открыла 10 гуманитарных коридоров на киевском, мариупольском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. Как отмечал Мизинцев, без участия киевских властей из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию в течение суток были эвакуированы 16 394 человека, из них 3129 детей.