Минобороны предупредило о готовящейся провокации в Сирии

В Сирии инсценируют химическую атаку. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* планируют провокацию, чтобы обвинить власти страны.

Сведения о подготовке инсценировки поступили в российский Центр по примирению враждующих сторон. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя ЦПВС в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник. Его процитировало РИА «Новости».

Провокацию боевики наметили в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации. Они намерены применить отравляющие вещества.

«Боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей», — сказал Сытник.

После этого, по имеющимся данным, они обвинят сирийские правительственные силы «в применении химического оружия против мирного населения».

Емкости с отравляющими веществами уже доставили в район населенного пункта Тарманин. Их везли на нескольких грузовиках. Предположительно, тара была заполнена хлором.

*«Хайат Тахрир Аш-Шам» — запрещенная в РФ террористическая организация.