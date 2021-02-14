Минобороны предупредило о готовящейся «Белыми касками» провокации

В сирийскую провинцию Идлиб прибыли члены псевдогуманитарной организации «Белые каски» с оборудованием для видеосъемок, чтобы помочь боевикам подготовить очередную провокацию против властей арабской республики, чтобы обвинить их в нанесении ударов по населенным пунктам в зоне деэскалации.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник. Он рассказал, что активность боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* замечена в районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб. Туда же прибыли представители «Белых касок».

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — приводит слова Ситника РИА «Новости».

В начале февраля Минобороны сообщило, что террористы вместе с членами «Белых касок» готовятся к инсценировке с использованием отравляющих веществ в районе сирийский населенный пункт Маарет-эль-Артик.

* террористическая организация, запрещенная в России.