Минобороны показало задачи подлодки, всплывшей около Аляски. Видео

Минобороны России опубликовало видео, на котором показаны задачи, которые выполняла во время учения в Баренцевом море подлодка «Омск», всплывшая около Аляски в международных территориальных водах.

По данным военного ведомства, субмарина из-под воды атаковала цель противокорабельной ракетой «Гранит».

Американский военные сообщили о всплытии «Омска» в виду берегов Аляски 28 августа. Северное командование ВС США уточнило, что подлодка всплыла вне территориальных вод Соединенных Штатов, и предложили помощь, если она понадобится.

Позже стало известно, что в этом районе проводятся масштабные тактические учения Минобороны, в которых принимают участие «Омск» и ракетный крейсер «Варяг». Безопасность маневров обеспечивали 15 кораблей и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.