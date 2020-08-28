Всплывать не запрещено. Специалист по ВМФ заявил, что новость о «российской подлодке» на Аляске не стоит выеденного яйца

В пятницу американские военные заявили о том, что российская подлодка всплыла недалеко от Аляски. Эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков объяснил «360», чем это грозит и что может значить.

Американские военные сообщили, что подлодка, всплывшая недалеко от Аляски — российская. Однако точную информацию никто не предоставил. Но, по мнению Дмитрия Жаворонкова, это точно не та ситуация, в которой стоит паниковать. Определенным лицам в любом случае известно, что произошло на самом деле, уверен эксперт.

Нельзя отбрасывать возможности США в области слежения: «Есть такая история как патрульная и противолодочная авиация. У стран НАТО, в частности у США, она развита очень хорошо. Гораздо лучше, чем у нас».

Вся эта история, на мой взгляд, не стоит выеденного яйца Дмитрий Жаворонков Историк флота. Ведущий военный аналитик Mil.Press media group. Соучредитель, научный редактор в издательстве «Машина Времени».

Эксперт уверен, что береговая охрана передала все необходимые данные военному командованию. А с помощью спутников или дронов можно было зафиксировать местонахождение лодки даже ночью: «Если она действительно там всплыла, то в 21 веке это несложно зафиксировать».

Всплывать лодкам не запрещено, если она не нарушала договоров морского права Дмитрий Жаворонков.

Тем не менее историк отметил, что при соблюдении всех договоренностей во всплытии нет ничего страшного. Были и более дерзкие истории, уверен Жаворонков.