Путин поддержал предложение Шойгу передать ЛНР и ДНР трофейную технику

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу передать ЛНР и ДНР трофейную военную технику. Об этом он заявил на совещании с Совбезом.

Глава оборонного ведомства предложить передать на вооружение Донецкой и Луганской народных республик трофейные средства ПВО, включая переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Шойгу также предложил передать ополченцам танки и стрелковое оружие, написало РИА «Новости».

Российский лидер поддержал предложение министра обороны. Отмечается, что в Донбасс передадут трофейную технику западного производства.

Путин в ходе совещания заявил, что западные покровители киевского режима открыто направляют на Украину наемников, пренебрегая нормами международного права.

Шойгу также доложил президенту, что Генштаб ВС России разрабатывает план по усилению западных рубежей страны в связи с действиями НАТО. Глава государства поручил министру подготовить отдельный доклад по этим мероприятиям. При этом Шойгу рассказал, что укрепление западных рубежей РФ уже почти завершили, в основном за счет бронетехники.

Путин также поддержал предложение о привлечении добровольцев к операции РФ на Украине.