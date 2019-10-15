Минобороны показало карту по расстановке сил в Сирии

Источник фото: Минобороны России

Она актуальна на 15 октября 2019 года. Турция проводит в регионе операцию «Источник мира», которая началась 9 октября, и направлена против Рабочей партии Курдистана и террористов.

На карте российского оборонного ведомства обозначено, что под контролем сирийской армии находятся Манбидж, окрестности Табки, включая местный аэродром, два автомобильных и один железнодорожный мост, а также две ГЭС.

Стало известно, что Реджеп Эрдоган вечером во вторник созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудил ситуацию в Сирии. Глава государства пригласил президента Турции в России.

Источник фото: Минобороны России

Президенты двух стран отметили, что важно не допустить конфликтов между турецкими и сирийскими военными и подтвердили приверженность целостности Сирии.