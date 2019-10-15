Эрдоган позвонил Путину. Обсуждали санкции и ситуацию в Сирии

Путин в ходе телефонного разговора, пригласил турецкого лидера в Россию для того, чтобы обсудить рабочие моменты, отметили в Кремле. Эрдоган ответил утвердительно.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Президенты двух стран отметили, что важно не допустить конфликтов между турецкими и сирийскими военными и подтвердили приверженность целостности Сирии.

Путин и Эрдоган намерены помогать созыву конституционного комитета в конце октября, подчеркнули в пресс-службе Кремля.

«Нельзя, чтобы ситуацией воспользовались пленные боевики ИГ*, которых охраняют курды», — заявил Путин.

Турецкий лидер заявил, что Анкару не волнуют американские санкции, введенные из-за операции «Источник мира».

ИГ — запрещенная в России террористическая организация.