Эрдоган позвонил Путину. Обсуждали санкции и ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил турецкую операцию в Сирии. Об этом сообщили РИА «Новости».
Путин в ходе телефонного разговора, пригласил турецкого лидера в Россию для того, чтобы обсудить рабочие моменты, отметили в Кремле. Эрдоган ответил утвердительно.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Президенты двух стран отметили, что важно не допустить конфликтов между турецкими и сирийскими военными и подтвердили приверженность целостности Сирии.
Путин и Эрдоган намерены помогать созыву конституционного комитета в конце октября, подчеркнули в пресс-службе Кремля.
«Нельзя, чтобы ситуацией воспользовались пленные боевики ИГ*, которых охраняют курды», — заявил Путин.
Турецкий лидер заявил, что Анкару не волнуют американские санкции, введенные из-за операции «Источник мира».
ИГ — запрещенная в России террористическая организация.