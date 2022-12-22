22 декабря 2022, 16:36
Минобороны назвало Украину враждебным к России государством
Замминистра обороны Герасимов: к началу 2022 года Украина стала враждебной к РФ страной
Украина при поддержке Запада сформировалась как враждебное к России государство к началу 2022 года. Об этом на брифинге заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«При самой непосредственной поддержке западных стран Украина у началу 2022 года трансформировалось государство, крайне враждебное к России», — сказал он.
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Герасимов отметил, что власти Украины транслировали населению ярую русофобию, превратив неонацисткую идеологию в фактически государственную.
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«Проводилась милитаризация общества и государства с целью силового решения вопроса возвращения Крыма и Донбасса», — добавил начальник Генштаба.
Именно этому Россия в феврале начала специальную операцию, потому что чувствовала военную угрозу со стороны Украины, подчеркнул Герасимов.
Начальник Генштаба также отметил, что с первого дня спецоперации боевые действия носили ожесточенный характер.
Российские военные изначально применяли высокоточные ракеты для ударов по оружейным складам, пунктам управления, средствам противовоздушной обороны и военным аэродромам, после чего пошли в наступление.
Минобороны РФ
Россия
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