Важное 22 декабря 2022, 16:30 Бои в зоне спецоперации назвали ожесточенными с первого дня Глава Генштаба Герасимов: боевые действия в спецоперации стали ожесточенными с первого дня РИА «Новости»

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Боевые действия в зоне проведения специальной военной операции носили ожесточенный характер с самого начала. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на брифинге перед военными атташе иностранных государств выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что в первые дни российские войска использовали высокоточное оружие для ударов по украинским военным аэродромам, средствами противовоздушной обороны, пунктам управления и оружейным складам. После этого группировки перешли в наступление на различных участках.

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«Боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер», — заявил Герасимов.

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Глава Генштаба добавил, что благодаря успешному продвижению российские военные полностью освободили Луганскую Народную. Республику, с минимальными потерями взяли Мариуполь и установили контроль над Херсонской и Запорожской областями.

Бои в зоне проведения специальной военной операции продолжаются. За минувшие сутки российские военные в уничтожили две украинские диверсионные группы около населенных пунктов Левадное Запорожской области и Сладкое Донецкой Народной Республики.

На Южно-Донецком направлении удар российской артиллерии уничтожил до 30 националистов, три пикапа и две бронированные машины.