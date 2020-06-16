Минобороны КНДР опубликовало кадры подрыва межкорейского офиса связи

Видео взорванного утром офиса связи в Кэсоне выложило Министерство обороны Республики Корея. На них видно, как здание за несколько секунд превращается в обломки.

Причиной подрыва стало то, что накануне у границы Северной Кореи и Южной неизвестные распространяли агитационные листовки. В ответ на это сестра Ким Чен Ына заявила, что Южную Корею ждет «возмездие» и «трагическая сцена». Она назвала офис между севером и югом бесполезным, ведь в нем появляются перебежчики и антисеверокорейские активисты.

Ранее инцидент прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно наблюдает за тем, что происходит на границе Южной Кореи и КНДР. Он призвал их к сдержанности. Об этом сообщало агентство «РИА ФАН».

В 2018 году два соседствующих государства приняли декларацию, которая предполагала отказаться о всех враждующих актов, в том числе и от распространения подобных листовок у границ стран.