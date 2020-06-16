КНДР взорвала межкорейский офис связи из-за листовок из Южной Кореи

КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон. Это произошло на следующий день после того, как Северная Корея предупредила Южную о возмездии за распространение листовок.

О взрыве в районе межкорейского офиса связи сначала сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военные источники. Позже разрушение здания подтвердили в Министерстве объединения Южной Кореи.

Накануне Северная Корея пригрозила Южной доведением до конца возмездия за распространение агитационных листовок у границы. До этого сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон говорила, что Южная Корея скоро станет свидетелем «трагической сцены», связанной с «бесполезным офисом связи» между Севером и Югом.

КНДР раскритиковала Южную Корею за неспособность принять законы, которые мешали бы перебежчикам и активистам антисеверокорейских организаций переправлять листовки.

Два года назад Северная и Южная Кореи приняли Пханмунджомскую декларацию, в которой договорились отказаться от всех враждебных актов, в том числе от распространения агитационных листовок вдоль демаркационной линии.