Мир 20 февраля 2023, 03:32 Минобороны Японии назвало точное число запущенных со стороны КНДР ракет Kyodo: КНДР выпустила в направлении Японии две баллистические ракеты РИА «Новости»

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Военные КНДР запустили две баллистические ракеты в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии.

Уточняется, что пуск ракет произошел около 07:00 по местному времени с западного побережья Северной Кореи. Снаряды калибра 600 миллиметров сверхбольших реактивных систем залпового огня (РСЗО) двигались по направлению на Восток. Они упали за пределами экономической зоны Японии.

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В японском ведомстве сообщили, что ракеты пролетели 350 и 400 километров при высоте в 50 и 100 километров. Самолеты или корабли, находящиеся в районе запусков, повреждения не получили.

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Вооруженные силы КНДР произвели запуск межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля. Боеголовка рухнула в море недалеко от острова Хоккайдо, в исключительной экономической зоне Японии. Агентство Kyodo сообщало, что ракета пролетела около 900 километров на высоте 5,7 тысячи километров. Правительство Японии направило ноту протеста китайским властям.