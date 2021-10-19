Минобороны Японии назвало ракетные пуски КНДР угрозой для всего мира

Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи угрожают международному сообществу и, в частности, Японии. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Нобуо Киси.

Он напомнил, что КНДР с мая 2019 года ведет частые ракетные испытания. Их целью, скорее всего, является усовершенствование ракетных технологий.

«Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьезной угрозой для всего международного сообщества, включая Японию», — сказал Киси на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал NHK.

Министр подчеркнул, что из-за ракетных испытаний он дал распоряжение продолжать сбор и анализ данных, а также принимать все возможные меры предосторожности.

Ранее стало известно, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Позже выяснилось, что прошли испытания баллистической ракеты. По информации агентства Ренхап, это могла быть баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). Береговая охрана сообщила, что снаряд упал около 10:38 (04:38 по московскому времени), но координаты уточнять не стала. Об этом написало РИА «Новости». Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что всего было произведено два пуска.