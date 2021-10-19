Минобороны Японии назвало ракетные пуски КНДР угрозой для всего мира
Министр обороны Японии Киси заявил, что ракетные запуски Северной Кореи являются угрозой для мира
Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи угрожают международному сообществу и, в частности, Японии. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Нобуо Киси.
Он напомнил, что КНДР с мая 2019 года ведет частые ракетные испытания. Их целью, скорее всего, является усовершенствование ракетных технологий.
«Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьезной угрозой для всего международного сообщества, включая Японию», — сказал Киси на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал NHK.
Министр подчеркнул, что из-за ракетных испытаний он дал распоряжение продолжать сбор и анализ данных, а также принимать все возможные меры предосторожности.
Ранее стало известно, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Позже выяснилось, что прошли испытания баллистической ракеты. По информации агентства Ренхап, это могла быть баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). Береговая охрана сообщила, что снаряд упал около 10:38 (04:38 по московскому времени), но координаты уточнять не стала. Об этом написало РИА «Новости». Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что всего было произведено два пуска.