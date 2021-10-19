КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря 19 октября. Об этом написало агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Какой именно снаряд привели в действие — неизвестно. Никакой уточняющей информации о нем не предоставили.

При этом некоторые суда для ловли рыбы в одном из районов предупредили о запуске объекта и риске падения на них ее обломков. Исходя из этого береговая охрана Японии предположила, что была запущена баллистическая ракета.

Правительство Пхеньяна провело серию испытаний оружия в сентябре. 15 сентября КНДР уже запускала две баллистические ракеты в сторону Японии. Тогда обломки оружия упали в исключительной экономической зоне Японии.

В конце месяца военнослужащие в Республике сообщили о еще одном запуске. В действие привели ракету малой дальности. Ее отправили в ту же сторону, куда и предыдущие.

Сейчас военные из Южной Кореи и США уже приступили к анализу данных о новом выпущенном снаряде.