Мир 26 февраля 2023, 14:20 Минобороны Испании опровергло участие армии страны в украинском конфликте Глава МО Испании Роблес: страна не пустит свою армию для участия в конфликте на Украине rawpixel

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Армия Испании не примет участие в украинском конфликте. Такое заявление сделала глава Минобороны королевства Маргарита Роблес. Она описала отношение своей страны к конфликту на Украине в интервью изданию La Vanguardia.

Роблес отметила, что испанская армия вмешалась бы в ситуацию только в одном случае: если бы был доказан факт агрессии против одного из государств — членов НАТО.

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Также глава Минобороны королевства прокомментировала военную помощь Украине. По ее словам, власти Испании действительно согласовали поставку танков Leopard на нужды ВСУ. Роблес подчеркнула, что украинские солдаты должны применить эту военную технику только для обороны. Она сказала, что поставка не предназначается для агрессии против России.

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О поставках Leopard на нужды ВСУ из Испании стало известно 1 февраля. В состав первой партии вошли около пяти таких танков.