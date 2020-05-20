Минобороны Чехии отказалось выдать России памятник Коневу

В ответ на письмо министра обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой выдать России демонтированный в районе Прага-6 памятник маршалу СССР Ивану Коневу, его чешский коллега Лубомир Метнар ответил отказом.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на чешское агентство СТК, которое привело цитату из официального письма. В послании Метнар подчеркивает, что статуя не является собственностью Минобороны Чехии, и она не была установлена на земельных участках, принадлежащих ведомству. Поэтому памятник не был включен в категорию военных захоронений

«Решение о демонтаже [монумента] принял муниципалитет района Прага-6. Исходя из действующего законодательства, Минобороны Чехии не имеет права вмешиваться в права собственника [коим является] район Прага-6, в компетенцию которого входит управление мемориалом, а значит и не вправе решать [вопрос] о его возможной передаче РФ», — сказано в документе.

Чешский военный министр подчеркнул, что Прага чтит память павших при ее освобождении воинов Красной армии. Метнар заявил, что решить вопрос с демонтированным памятником можно будет после проведения консультаций между МИД двух стран, которые уже готовятся.

Сергей Шойгу в своем обращении к чешским властям подчеркнул выдающуюся и во многом решающую роль Конева в освобождении Праги. Министр заявил, что не может оставаться «безучастным» к демонтажу памятника и предложил Метнару как можно скорее передать статую России.

Несмотря на протесты чешской общественности памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля по решению властей района Прага-6. Его хотят передать в Музей ХХ века.

Президент Чехии Милош Земан назвал случившееся проявлением «глупости ничем не примечательных политиков». СК РФ возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России.