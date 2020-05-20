    20 мая 2020, 03:37

    Минобороны Чехии отказалось выдать России памятник Коневу

    Анастасия Кукова

    В ответ на письмо министра обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой выдать России демонтированный в районе Прага-6 памятник маршалу СССР Ивану Коневу, его чешский коллега Лубомир Метнар ответил отказом.
    Минобороны Чехии отказалось выдать России памятник Коневу

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на чешское агентство СТК, которое привело цитату из официального письма. В послании Метнар подчеркивает, что статуя не является собственностью Минобороны Чехии, и она не была установлена на земельных участках, принадлежащих ведомству. Поэтому памятник не был включен в категорию военных захоронений

    «Решение о демонтаже [монумента] принял муниципалитет района Прага-6. Исходя из действующего законодательства, Минобороны Чехии не имеет права вмешиваться в права собственника [коим является] район Прага-6, в компетенцию которого входит управление мемориалом, а значит и не вправе решать [вопрос] о его возможной передаче РФ», — сказано в документе.

    Чешский военный министр подчеркнул, что Прага чтит память павших при ее освобождении воинов Красной армии. Метнар заявил, что решить вопрос с демонтированным памятником можно будет после проведения консультаций между МИД двух стран, которые уже готовятся.

    Сергей Шойгу в своем обращении к чешским властям подчеркнул выдающуюся и во многом решающую роль Конева в освобождении Праги. Министр заявил, что не может оставаться «безучастным» к демонтажу памятника и предложил Метнару как можно скорее передать статую России.

    Несмотря на протесты чешской общественности памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля по решению властей района Прага-6. Его хотят передать в Музей ХХ века.

    Президент Чехии Милош Земан назвал случившееся проявлением «глупости ничем не примечательных политиков». СК РФ возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России.