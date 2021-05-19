Минобороны Белоруссии рассказало о погибших при крушении самолета в Барановичах

Минобороны Белоруссии подтвердило, что военный самолет потерпел крушение в Барановичах. Погибли два летчика. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Разбившийся самолет — это ЯК-130.

Ранее 19 мая СМИ сообщали о крушении военно-учебного самолета в Барановичах. По предварительным данным, ЯК-13- разбился при взлете с военного аэродрома. Лайнер упал на жилой дом, который находится на улице Розы Люксембург. Издание «Наш Край» писало, что самолет взлетал с аэродрома в направлении Восточного микрорайона. Информации о пострадавших местных жителях нет.

Жительница Барановичей заявил, упал один из четырех самолетов, которые отрабатывали трюки. Женщина рассказала, что в какой-то момент воздушное судно потеряло высоту, его начало штормить. Самолет стал улетать из города, но не успел покинуть его пределы.