Военный самолет врезался в жилой дом в Белоруссии. Видео

Военно-учебный самолет разбился в Белоруссии. Воздушное судно потерпело крушение в городе Барановичи. Об этом сообщило БелТА.

По предварительным данным, самолет разбился при взлете с военного аэродрома. При крушении он упал на жилой дом. По сообщению местного издания «Наш край», самолет взлетал с аэродрома в направлении Восточного микрорайона.

О жертвах среди жителей Барановичей информации пока не поступало.

По некоторым сообщениям, самолет врезался в частный дом, расположенный на улице Розы Люксембург. Однако по данным БелТА, он упал на площадке между двумя домами.

Жительница Барановичей сообщила изданию Intex-Press, что на город упал один из четырех самолетов, которые отрабатывали трюки. По словам женщины, в какой-то момент воздушное судно потеряло высоту, его начало штормить. Самолет стал уходить от города, но не успел улететь за его пределы.

В Министерстве обороны Белоруссии между тем подтвердили крушение самолета. В военном ведомстве сообщили, что в результате катастрофы в Барановичах погибли два летчика.

На месте работают экстренные службы.