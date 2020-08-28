Минобороны Белоруссии объявило о старте военных учений на гродненском направлении

Белорусские военные примут участие в комплексных тактических учениях со сводной группировкой войск. В ее состав вошли различные подразделения и расчеты. Маневры пройдут на Гродненском направлении.

Руководить учениями будет командующий войсками Западного оперативного командования, сообщило белорусское Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в группировку входят механизированные, танковые и парашютно-десантные подразделения, артиллеристы и военные инженеры, расчеты беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы.

«В ходе учения спланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения», — предупредили в Минобороны.

Военным предстоит выполнить на маневрах задачи по ведению разведки, боевой подготовке и выйти на боевое дежурство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал уделить особое внимание передвижению сил НАТО на территорию Польши и Литвы. Лидер страны заметил, что «хватает тех, кто хотел бы оттяпать» хотя бы часть «западной жемчужины Белоруссии» — Гродненской области.