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    28 августа 2020, 11:23

    Минобороны Белоруссии объявило о старте военных учений на гродненском направлении

    Александра Ломейко

    Белорусские военные примут участие в комплексных тактических учениях со сводной группировкой войск. В ее состав вошли различные подразделения и расчеты. Маневры пройдут на Гродненском направлении.

    Руководить учениями будет командующий войсками Западного оперативного командования, сообщило белорусское Минобороны в своем Telegram-канале.

    В ведомстве уточнили, что в группировку входят механизированные, танковые и парашютно-десантные подразделения, артиллеристы и военные инженеры, расчеты беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    «В ходе учения спланированы перемещения большого числа военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения», — предупредили в Минобороны.

    Военным предстоит выполнить на маневрах задачи по ведению разведки, боевой подготовке и выйти на боевое дежурство.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал уделить особое внимание передвижению сил НАТО на территорию Польши и Литвы. Лидер страны заметил, что «хватает тех, кто хотел бы оттяпать» хотя бы часть «западной жемчужины Белоруссии» — Гродненской области.

    Новости SMI.FM