Лукашенко приказал реагировать на нарушение границы без предупреждения

«Так. Без предупреждения. Тут нечего… Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — отметил Лукашенко.

С этим заявлением глава республики выступил в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении после того, как выслушал оперативный доклад главы ведомства.

Перед этим Лукашенко упомянул Польшу во время выступления на митинге в Гродно. Президент призвал уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Он сказал, что там «хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии». Под этим он подразумевал Гродненскую область.

Польша не собирается претендовать на территории Белоруссии и нарушать ее территориальную целостность. Это слова главы канцелярии президента Кшиштофа Щерского, сообщило агентство РАР.

Польша защищает эти принципы в ООН и воплощает их в своей внешней политике, заметил глава канцелярии. Политики защищают страны региона от «империализма и агрессии, нарушающих эти принципы».

Варшава поражена, что Белоруссия выдвинула подобные предположения о планах нарушить ее территориальную целостность, добавил Щерский.

«Польша не имела и не имеет таких намерений», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко призвал правоохранителей Белоруссии за два дня стабилизировать ситуацию в стране, писал «Царьград».