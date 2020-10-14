Минобороны Азербайджана сообщило об уничтоженном ракетном комплексе ВС Армении

«Ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом», — говорится в сообщении.

В Минобороны заверили, что никакой гражданской инфраструктуры возле уничтоженного комплекса не было. В Армении после этой атаки оставили за собой право стрелять по любым военным объектам на территории Азербайджана.

Ранее армянская сторона обвинила Баку в нарушении перемирия и артобстреле.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе действует с полуночи 10 октября. О перемирии договорились министры иностранных дел враждующих государств в конце прошлой недели в Москве.

Масштабные боевые действия начались на территории непризнанной НКР 27 сентября. Война продолжается даже после мирных переговоров. Как заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, 13 октября в Карабахе прошли «одни из самых тяжелых боев» с момента обострения конфликта. Об этом пишет РИА ФАН.