Минобороны Азербайджана сообщило о возобновлении огня со стороны Армении
«Двадцать седьмого сентября около 06.00 (05.00 мск) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — сообщили представители военного ведомства Азербайджана. Их слова приводит РИА «Новости».
В мирных селах есть погибшие и раненные. Больше других пострадали Гапанлы Тертерского района, Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.
Сильно пострадали также гражданские постройки. Официального комментария со стороны Армении пока нет.
Ранее столкновения между Азербайджаном и Арменией длились несколько недель в июле. Стороны обестреливали позиции друг друга в Товузском и Тавушском районах.