Минобороны Азербайджана сообщило о возобновлении огня со стороны Армении

Военные силы Армении обстреляли линию обороны в районе Карабаха. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

«Двадцать седьмого сентября около 06.00 (05.00 мск) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — сообщили представители военного ведомства Азербайджана. Их слова приводит РИА «Новости».

В мирных селах есть погибшие и раненные. Больше других пострадали Гапанлы Тертерского района, Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Сильно пострадали также гражданские постройки. Официального комментария со стороны Армении пока нет.

Ранее столкновения между Азербайджаном и Арменией длились несколько недель в июле. Стороны обестреливали позиции друг друга в Товузском и Тавушском районах.