Армения обвинила Азербайджан в атаке

Вооруженные силы Азербайджана атаковали боевой пост армии Армении, есть жертвы с азербайджанской стороны. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Степанян указала на своей странице в Facebook, что подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении отразили атаку и нанесли противнику «значительные потери».

«По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. У армянской стороны потерь нет», — написала пресс-секретарь министерства обороны Армении.

Приграничный конфликт на границе Армении и Азербайджана в Товузском районе начался больше недели назад. Участники обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерийского оружия.

По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны сообщило о попытке захвата своего опорного пункта силами Азербайджана.

В Кремле заявили, что Россия рассчитывает на скорое решение конфликта на армяно-азербайджанской границе и снижение эмоционального градуса вокруг этой ситуации.