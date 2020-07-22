Армения обвинила Азербайджан в атаке
Степанян указала на своей странице в Facebook, что подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении отразили атаку и нанесли противнику «значительные потери».
«По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. У армянской стороны потерь нет», — написала пресс-секретарь министерства обороны Армении.
Приграничный конфликт на границе Армении и Азербайджана в Товузском районе начался больше недели назад. Участники обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерийского оружия.
По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны сообщило о попытке захвата своего опорного пункта силами Азербайджана.
В Кремле заявили, что Россия рассчитывает на скорое решение конфликта на армяно-азербайджанской границе и снижение эмоционального градуса вокруг этой ситуации.