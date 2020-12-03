Минобороны Азербайджана подсчитало число погибших военных в Карабахе

Со стороны Азербайджана погибли 2783 военнослужащих с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре. Личности 103 военнослужащих специалисты устанавливают с помощью анализа ДНК. А более 100 бойцов считаются пропавшими без вести.

«Предпринимаются меры для установления их местонахождения и передаче семьям», — говорится в сообщении.

В больницах Азербайджана лечатся 1245 военнослужащих. Позже министерство обороны обнародует подробную информацию о погибших.

Ранее в Минздраве Армении сообщили, что в конфликте в Нагорном Карабахе погибли не меньшее 2317 военнослужащих.

Азербайджан призвал менять военнопленных по принципу «всех на всех».

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда 1 960 миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники, напомнила газета «Взгляд». Они разместились в Карабахе и Лачинском коридоре.

Азербайджан решил отмечать День Победы 10 ноябре из-за Карабаха.