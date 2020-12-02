Азербайджан решил отмечать День Победы в ноябре из-за Карабаха

Власти Азербайджана учредили День Победы, который будет отмечаться 10 ноября. В этот день были завершены военные действия в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение об учреждении нового праздника в стране 2 декабря. Его планируется отмечать ежегодно 10 ноября.

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, принимаю решение об увековечении этой уникальной победы, ставшей торжеством могущества нашего народа и национальной гордости, имеющей исключительное значение с точки зрения престижа и дальнейшего развития нашего государства», — говорится в документе.

В письменном обращении к народу Алиев рассказал всю история противостояния Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.

«В ответ на провокацию и очередную военную агрессию Армении азербайджанский народ начал Отечественную войну за освобождение наших земель от оккупации, принуждение Армении к миру, выполнение требований известных резолюций Совета Безопасности ООН, возвращение вынужденных переселенцев на родные земли и восстановление справедливости. За этот священный поступок весь азербайджанский народ был мобилизован и солидарен» — сказал он.

Боевые действия между Азербайджаном, непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Арменией длились сентября по ноябрь 2020 года. Совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта было опубликовано 10 ноября 2020 года.