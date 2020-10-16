Минобороны Армении заявило о наступлении азербайджанских сил на севере Карабаха

Азербайджанские военные начали 16 октября широкомасштабное наступление на севере зоны карабахского конфликта. Этому предшествовал интенсивный артиллерийский обстрел.

Азербайджан открыл огонь ранним утром и вел его в течение часа, рассказал в Fасеbооk представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. После этого была предпринята попытка занять удерживаемые Арменией позиции «несколькими атакующими волнами».

«Противник был отброшен, понеся большие потери», — подчеркнул он. Позже Ованнисян добавил, что «бои на северном направлении продолжаются».

Вооруженные столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Ереване заявили, что на стороне Баку воюют сирийские боевики, которых в зону военных действий направляет Турция. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев опроверг использование наемников.

На прошлой неделе представители обеих стран встретились в Москве, где договорились прекратить огонь с 10 октября. Однако военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день предъявили взаимные обвинения в нарушении договоренностей.