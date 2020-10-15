Президент Азербайджана заявил, что Баку не использует наемников в Карабахе

Баку официально опроверг использование наемников в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что доказательств этому не предоставила ни одна страна.

Алиев в интервью телеканалу France 24 заявил, что азербайджанские военные в поддержке наемнических сил попросту не нуждаются.

«Мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов», — сказал он.

Президент Азербайджана добавил, что тактика Баку на поле боя свидетельствует о способности военных самостоятельно «освободить свои земли».

Ни одно государство, подчеркнул Алиев, более чем за две недели вооруженных столкновений не предъявило доказательства того, что в Карабахе действуют нанятые Азербайджаном солдаты.

«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление», — сказал глава страны.

В Нагорном Карабахе бои начались 27 сентября, причем обвинения Армении и Азербайджана в развязывании военных действий взаимны. Источники уверяли, что в зоне конфликта воют сирийские боевики, которых туда отправляет Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган опроверг эти сведения, уточнило РИА «Новости».