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    20 октября 2020, 16:53

    Минюст США подал иск к Googlе — AP

    Анастасия Калинина

    Министерство юстиции США обвинило компанию Google в злоупотреблении «своим доминированием в области онлайн-поиска», чтобы уничтожить всех конкурентов. Об этом сообщило агентство AP News со ссылкой на источники.
    Минюст США подал иск к Googlе — AP

    По данным агенства, ведомство считает, что политика корпорации нанесла вред пользователям. К иску также присоединились 11 штатов. Подобные иски Минюст может подать также к Apple, Microsoft и Facebook.

    Законодатели и защитники прав потребителей уже давно обвиняют компанию Google, стоимость которой оценивается в сумму более одного триллиона долларов, в злоупотреблении своим господством в сфере онлайн-поиске и рекламы с целью увеличить прибыль. Эксперты утверждают, что Google пора изменить свое поведение.

    Администрация Дональда Трампа также пристально следит за корпорацией. Два года назад советник американского президента поднимал вопрос о необходимости государственной регулировки поисковых запросов Google. Ведь компания контролирует около 90% глобального поиска в Интернете.

    Ранее стало известно, что «Google Карты» добавят несколько новых возможностей в Live View — режим дополненной реальности.