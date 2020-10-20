По данным агенства, ведомство считает, что политика корпорации нанесла вред пользователям. К иску также присоединились 11 штатов. Подобные иски Минюст может подать также к Apple, Microsoft и Facebook.

Законодатели и защитники прав потребителей уже давно обвиняют компанию Google, стоимость которой оценивается в сумму более одного триллиона долларов, в злоупотреблении своим господством в сфере онлайн-поиске и рекламы с целью увеличить прибыль. Эксперты утверждают, что Google пора изменить свое поведение.

Администрация Дональда Трампа также пристально следит за корпорацией. Два года назад советник американского президента поднимал вопрос о необходимости государственной регулировки поисковых запросов Google. Ведь компания контролирует около 90% глобального поиска в Интернете.

Ранее стало известно, что «Google Карты» добавят несколько новых возможностей в Live View — режим дополненной реальности.