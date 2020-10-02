Ориентиры дополненной реальности появятся в «Google Картах»

«Google Карты» добавят несколько новых возможностей в Live View — режим дополненной реальности. Одна из них добавит визуальные подсказки для пользователей. Они станут отображаться прямо поверх изображения реального мира, которое показывает камера устройства.

Система самостоятельно обнаружит ориентиры, которые окажутся в поле зрения камеры устройства, а затем покажет, куда нужно идти, чтобы достичь заранее выбранной точки маршрута.

Используются такие ориентиры, как Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке или Пантеон в Риме, а также легко узнаваемые места: местные парки и туристические достопримечательности», — отметил менеджер по продукту команды «Google Карты» Мирко Раньери.

Кроме того, разработчики подготовили для пользователей еще одну новую функцию, которая заработает в Live View. Речь идет о возможности сразу переходить в новый режим из приложения общественного транспорта. Это нововведение нужно для того, чтобы пользователи могли быстро и легко ориентироваться сразу после выхода из транспорта — даже если оказались в незнакомом и оживленном месте. Эта разработка будет действовать в том случае, если заданный маршрут включает в себя поездку на любом виде общественного транспорта, а также участок, который нужно пройти пешком.