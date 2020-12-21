СМИ: Байден и его команда подготовят новые санкции против России

По словам инсайдера, избранный глава Штатов готов установить новые ограничения в качестве ответа на кибератаку на Национальное управление телекоммуникаций и информации (NTIA) и Департамент казначейства страны. Во взломах обвинили российских хакеров, которые якобы работали по указке Кремля, информирует сайт «Политика сегодня».

«Команда [Байдена] рассмотрит несколько вариантов наказания России. От новых финансовых санкций до кибератак на российскую инфраструктуру, говорят люди, знакомые с этим вопросом», — уточнил источник.

Отмечается, что ответ должен быть довольно мощным, чтобы создать крупные экономические, финансовые и технологические потери. При этом США постараются избежать эскалации конфликта.