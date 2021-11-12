Минюст Грузии: Саакашвили снова отправят в тюрьму
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе: Саакашвили вернут в тюрьму Рустави после окончания голодовки
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, если он прекратит голодовку. Сейчас политик находится в тюремной больнице.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в эфире телеканала «Рустави 2» задался вопросом, почему Саакашвили должны переводить в какую-либо другую клинику.
«Если он прекращает голодовку — это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным», — сказал он.
Брегадзе добавил, что в таком случае Саакашвили возвратят в Руставскую тюрьму, где он отбывал наказание. В ней создадут все соответствующие условия.
Условием прекращения голодовки экс-президент Грузии назвал его перевод в клинику для реабилитации. Политик объявил о ней 1 октября. Его перевели в глданскую тюремную больницу из-за состояния здоровья.
В Тбилиси ежедневно проходят акции протеста, на которых оппозиция и их сторонники требуют перевести Саакашвили в гражданскую клинику.