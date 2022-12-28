Мир 28 декабря 2022, 23:32 Министры обороны России, Сирии и Турции встретились в Москве Трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции состоялись РИА «Новости»

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В Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии», — говорится в сообщении.

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Стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога и условились продолжить переговоры в таком формате для дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом.

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Ранее Сирия дала разрешение на пролет российских гражданских самолетов через свое воздушное пространство. При этом руководитель службы гражданской авиации Басем Мансур обещал обеспечить безопасность пролетов.