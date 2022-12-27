Мир 27 декабря 2022, 11:43 Сирия дала разрешение на пролет российских гражданских самолетов Глава службы гражданской авиации Сирии Мансур: страна разрешила пролет самолетов из России Unsplash

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Сирийские власти дали разрешение на пролет гражданских российских самолетов через воздушное пространство страны. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель службы гражданской авиации Басем Мансур.

«Служба гражданской авиации России обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, и правительство Сирии сразу выдало это разрешение», — сказал он.

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По его словам, сирийские власти попросили российскую сторону прислать им график полетов для обеспечения воздушных коридоров для лайнеров. Он подчеркнул, что Сирия обеспечит безопасные пролеты. Через эту страну в Иорданию и Ливан летают самолеты ливанских, иорданских, кипрских и иракских авиаперевозчиков.

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Авиакомпания iFly перенесла или отменила с 15 декабря все рейсы в Египет, из-за этого там на курортах застряли около 900 россиян. Перевозчик объяснил, что проблемы начались из-за ограничений для авиакомпаний из РФ на пролет в воздушном пространстве Иордании. Сейчас российские туристы уже вернулись на родину.