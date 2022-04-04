Министры экономики ЕС обсудят новые санкции против России

Новые санкции против России обсудят 5 апреля на плановой встрече в Люксембурге министры экономики и финансов стран Евросоюза. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Паскаль Донохью. Его слова процитировал ТАСС.

«Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», — сказал он.

Он также добавил, что Еврогруппа надеется удержаться от спада в текущем году, несмотря на то, что после введения санкций в отношении России оказались нарушены цепочки поставок, а также наблюдается рост стоимости продуктов и электроэнергии.

Данные факторы, по словам Донохью, «создают неопределенность». Однако он отметил, что страны Евросоюза вошли в новый экономический кризис в условиях значительного восстановления после пандемии COVID-19, что позволяет рассчитывать на позитивный экономический рост в текущем году. Но есть и негативные аспекты.

«Рост цен на энергоносители и продукты питания приведет к снижению уровня жизни в ЕС и будет иметь социальные последствия», — признал Донохью.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ближайшее время введет дополнительные санкции против руководства России для усиления давления. Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что новые ограничения связаны с ситуацией вокруг Украины.