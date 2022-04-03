США пообещали новые санкции против руководства России

США в ближайшее время введут дополнительные санкции против руководства России для усиления давления. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что новые ограничения связаны с ситуацией вокруг Украины.

Прайс пояснил, что руководство Белого дома намерено продолжить давление на президента России Владимира Путина и его окружение.

«Подозреваю, что вы очень скоро увидите применение дополнительного давления», — заявил представитель Госдепартамента.

Новые санкции против России от лица всего Евросоюза анонсировали члены правительства Германии. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила об усилении санкционного давления на Россию. Министр финансов Кристиан Линднер, уточнил, что Германия вместе с другими странами ЕС начнет рассмотрение новых санкций в понедельник, 4 апреля.