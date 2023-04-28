Мир 28 апреля 2023, 12:59 Министра обороны России Шойгу пригласили в Китай Министр обороны Китая Лю Шанфу пригласил российского коллегу Шойгу в Пекин Пресс-служба Минобороны

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Приглашение в Китай получил министр обороны России Сергей Шойгу от своего коллеги Лю Шанфу в ходе совещания руководителей военных ведомств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Нью-Дели. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Российский министр принял приглашение китайского коллеги и ответил, что «с удовольствием приедет».

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ТАСС уточнил, что двусторонние переговоры министров обороны России Сергея Шойгу и Китая Лю Шанфу заранее не планировались. Но руководители ведомств в перерывах между сессиями обменялись мнениями по интересующим их вопросам.

В последний раз министры встречались 18 апреля в Москве. Для главы Минобороны Китая поездка в Россию стала первым зарубежным визитом после назначения. Лю Шанфу пояснил, что приехал в Россию специально, чтобы подчеркнуть стратегическую важность отношений двух стран.