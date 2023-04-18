Мир 18 апреля 2023, 12:01 Шойгу выразил уверенность в том, что военное сотрудничество с Китаем будет укрепляться Министр обороны Шойгу выразил уверенность в расширении военного партнерства РФ с Китаем РИА «Новости»

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Россия и Китай будут укреплять и расширять сотрудничество в военной сфере «в духе нерушимой дружбы». Уверенность в этом выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве.

По мнению Шойгу, взаимодействие двух стран также поможет развитию Вооруженных сил КНР.

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«Убежден, что ваш большой опыт взаимодействия с Российской Федерацией будет способствовать <…> расширению военного сотрудничества между нашими странами. <…> Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами», — процитировал министра ТАСС.

Сергей Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением министром обороны Китая и пожелал успехов на новом посту. Шойгу признался: Россия ценит, что он выбрал ее для первой зарубежной поездки в новой должности, как и переизбранный председатель КНР Си Цзиньпин, приезжавший в марте.