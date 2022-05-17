Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс приведет к дилемме безопасности в Европе, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times. Обе страны хотят войти в НАТО, чтобы обеспечить себе безопасность, однако после присоединения к блоку Финляндия станет новой приграничной страной между альянсом и Россией и в случае прямого конфликта окажется на передовой.

«Можно сделать вывод, что вступление в НАТО затянет обе страны в дилемму безопасности. Они хотят достичь безопасной среды, однако в конечном итоге она станет более небезопасной», — отметили журналисты.

В статье добавляется, что членство в НАТО приведет к потере Финляндией и Швецией автономии в отношениях с Россией. Обе страны будут вынуждены действовать «с пассивной позиции, в соответствии с США», а не основываясь на своих интересах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО не создает непосредственной угрозы для страны, однако расширение военной инфраструктуры «вызовет нашу ответную реакцию».