Министр образования США Девос подала в отставку после штурма Капитолия

Еще один американский министр ушел в отставку после беспорядков, которые учинили сторонники Трампа в Вашингтоне. Свой пост оставила министр образования Соединенных Штатов Бетси Девос.

«Нет никакого сомнения в том, какое влияние ваша риторика оказала на ситуацию, и для меня это переломный момент. <…> Все это видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере», — приводит The Wall Street Journal текст прошения об отставки Девос, в котором она обращается к Дональду Трампу.

Накануне свой пост по этой же причине покинула министр транспорта Элейн Чао. После событий в Вашингтоне в отставку подали спецпосланник США по Северной Ирландии Мик Малвэни, помощник министра здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац, руководитель аппарата первой леди и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс, секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета и заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

Конгресс США утвердил Джо Байдена на посту президента 7 января. Заседание по этому вопросу пришлось прервать, так как сторонники Дональда Трампа, которые вышли на митинг, решили штурмом взять Капитолий. Они ворвались в здание и устроили там погром. Началась стрельба. Во время протеста погибли люди.

Трамп сменил напористый тон, осудил штурм здания Конгресса, отметил, что всех его участников накажут, и призвал американский народ к примирению.