Министр обороны Великобритании призвал уменьшить зависимость армии страны от США

«Мы очень зависим от американского прикрытия с воздуха, от американских средств разведки, слежения. Нам необходимо диверсифицировать наши средства», — заявил Уоллес.

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что США вывели войска из Сирии, а американский президент Дональд Трамп призвал НАТО прийти на смену и взять на себя большую роль на Ближнем Востоке. Таким образом, Вашингтон начал отходить от дел. Это значит, что британская уверенность в том, что страна всегда будет частью американской коалиции, пошатнулась.

«Я переживаю, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире. Это было бы плохо как для мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему исходу и надеемся на лучший», — отметил министр. Уоллес выразил надежду, что Великобритания сможет в будущем самостоятельно продвигать свои интересы на мировой арене как дипломатическим путем, так и при помощи армии.

Ранее в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) заявили, что британские войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией. Эксперты рассказали, что личный состав следует омолодить, а оружие модернизировать.