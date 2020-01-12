    12 января 2020, 07:01

    Министр обороны Великобритании призвал уменьшить зависимость армии страны от США

    Андрей Иванов

    Великобритания должна готовиться к самостоятельному ведению войн без поддержки Соединенных Штатов, так как Вашингтон теряет лидирующие позиции в мире. Таким мнением в интервью Sunday Times поделился глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
    Министр обороны Великобритании призвал уменьшить зависимость армии страны от США

    «Мы очень зависим от американского прикрытия с воздуха, от американских средств разведки, слежения. Нам необходимо диверсифицировать наши средства», — заявил Уоллес.

    Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что США вывели войска из Сирии, а американский президент Дональд Трамп призвал НАТО прийти на смену и взять на себя большую роль на Ближнем Востоке. Таким образом, Вашингтон начал отходить от дел. Это значит, что британская уверенность в том, что страна всегда будет частью американской коалиции, пошатнулась.

    «Я переживаю, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире. Это было бы плохо как для мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему исходу и надеемся на лучший», — отметил министр. Уоллес выразил надежду, что Великобритания сможет в будущем самостоятельно продвигать свои интересы на мировой арене как дипломатическим путем, так и при помощи армии.

    Ранее в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) заявили, что британские войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией. Эксперты рассказали, что личный состав следует омолодить, а оружие модернизировать.