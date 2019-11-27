Военные аналитики предсказали поражение Великобритании в случае войны с Россией

Специалисты из Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) заявили, что британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией.

Британская армия нуждается в омоложении личного состава и модернизации вооружения. Об этом сообщила «Би-би-си» со ссылкой на доклад RUSI в перед встречей лидеров стран НАТО в Лондоне. Исследование института показало, что вооруженным силам Великобритании критически не хватает критической огневой мощи. У Великобритании и других сил НАТО нет достаточного количества артиллерии, а также боеприпасов и специального военного транспорта.

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В RUSI отметили необходимость того, чтобы весь блок НАТО постоянно наращивал огневую мощь и запасался снарядами. В министерстве обороны Великобритании изучили этот доклад и отметили, что все не так плохо.

Лондон не одинок — рядом есть союзники по НАТО, которые сотрудничают друг с другом в воздушном, морском, сухопутном, ядерном и кибер-пространстве, чтобы сдерживать внешние угрозы.

Также в ведомстве опровергли доводы военных аналитиков и заявили, что британская армия достаточно оснащена, чтобы «играть главную роль в противодействии угрозам».