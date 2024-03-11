Мир 11 марта 2024, 23:00 Министр обороны Украины отчитался перед главой Пентагона о положении ВСУ Умеров и Сырский рассказали главе Пентагона о положении ВСУ Pixabay

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Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед главой Пентагона Ллойдом Остином о положении Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Об этом сам Умеров сообщил в социальных сетях.

По словам главы оборонного ведомства Украины, в телефонном разговоре также участвовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Стороны обсудили подготовку к следующей встрече контактной группы по обороне Украины.

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«Предоставил актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте. Обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и запросы Украины», — добавил чиновник.

Умеров написал, что ВСУ нуждаются в боеприпасах и ракетах ПВО.

Ранее издание The New York Times написало о кризисе в отношениях между США и Украиной. По данным издания, между командованием украинской армии и Пентагоном возникли серьезные разногласия. ВСУ, несмотря на требования США, распыляет силы и уничтожает ресурсы, обороняя стратегические незначимые населенные пункты. А Украина разочарована прекращением американской помощи.