Мир 09 марта 2024, 18:28 Военный союз Украины и США привел обе страны к разочарованию NYT: военный союз Украины и США продемонстрировал признаки износа Pixabay

Читать 360tv в

Американо-украинский военный союз демонстрирует признаки кризиса. Об этом сообщила газета New York Times.

В издании отметили, что высокопоставленные американские военные недовольны ВСУ, а украинское руководство впало в отчаяние из-за дефицита снарядов. По мнению авторов статьи, отношения двух стран могут зайти в тупик.

Реклама

«Спустя более двух лет после начала военного союза связи между США и Украиной демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию», — указали в газете.

Отмечается, что на состояние этого союза также сильно повлияли разногласия между Пентагоном и командованием украинской армии. Несмотря на требование министра обороны США Ллойда Остина, ВСУ не концентрируют силы, а распыляют их для обороны маловажных городов.

Ранее американский аналитик Марк Эпископос дал прогноз развития ситуации на Украине. По его мнению, украинские войска потерпят поражение даже в случае получения пакета помощи от США.