Министр обороны США посетит Сингапур в начале июня

Стало известно, когда глава оборонного ведомства США Ллойд Остин посетит Сингапур. Об этом сообщил RT.

Представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что Остин посетит Сингапур 4–5 июня. Министр обороны США примет участие в конференции «Диалог Шангри-Ла» и расскажет о стратегии Вашингтона в в Индо-Тихоокеанском регионе.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что глава государства Джо Байден во время возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен обсудить стабилизацию двусторонних отношений.

«Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию. Если на основе сохранения и расширения санкций США против России, то стабилизации не будет, ибо каждый новый раунд санкций — это мощный удар по стабильности отношений», — заметил сенатор Алексей Пушков.