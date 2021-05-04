Пушков оценил перспективы стабилизации российско-американских отношений

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что хозяин Белого дома Джо Байден намерен на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить стабилизацию отношений между Вашингтоном и Москвой. Сенатора процитировала «Газета.ru».

«Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию. Если на основе сохранения и расширения санкций США против России, то стабилизации не будет, ибо каждый новый раунд санкций — это мощный удар по стабильности отношений», — заметил парламентарий.

Он напомнил, что по вине Вашингтона дело дошло до отзыва посла РФ из США и «предложения» России американскому послу отправиться поразмыслить над будущим двусторонних отношений в Штаты.

«Стабилизация предполагает как минимум отказ от ряда санкций и отказ от выставления условий и ультиматумов. Впрочем, Блинкен заявил, что стабилизация зависит от самой Москвы. Так что никаких сдвигов в позиции Вашингтоне, судя по всему, не намечается: это старая песня Вашингтона», — резюмировал Пушков.