Мир 31 мая 2023, 11:42 Министр обороны Сербии обвинил НАТО в помощи при оккупации севера Косова Министр обороны Сербии Вучевич: силы НАТО помогали спецназу Косова в оккупации севера края РИА «Новости»

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Власти Сербии недовольны силами Североатлантического альянса для Косова (СДК), поскольку те помогали спецназу непризнанной республики оккупировать северную часть края. Об этом в интервью RTS заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

По его словам, силы НАТО помогли косовской полиции, создав кордон возле оккупированного административного здания в Звечане.

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«Сербия недовольна действиями СДК», — сказал Вучевич.

Глава Минобороны также назвал ситуацию на севере Косова «крайне рискованной» из-за односторонних и нелегитимных решений администрации Приштины. Он добавил, что Сербия верит в политический диалог, поэтому ведет переговоры с послами Китая и России, а также представителями США, Франции, Великобритании, Германии и Италии. Вучевич подчеркнул, что сербская армия в соответсвии с указом президента Александра Вучича приведена в высочайшую боевую готовность.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал конфликт на севере Косова частью гибридной войны Запада против президента Сербии Александра Вучича. По его словам, причиной стала самостоятельная политика сербских властей, отстаивание суверенитета страны.