Министр обороны Казахстана заявил о готовности уйти с поста после взрывов на складе

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов. Окончательное решение будет принимать руководство республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе ведомства.

«Мы подтверждаем, что он готов подать в отставку», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что сейчас перед Нурланом Ермекбаевым стоит задача ликвидировать последствия ЧП, а окончательное решение о его увольнении примет руководство республики.

Власти Казахстана ранее заявили, что не исключают версию поджога на складе с боеприпасами. С момента возгорания произошло более 10 взрывов с различным интервалом времени. Также причиной могло стать нарушение требований безопасности, самовозгорание или химическая реакция. Точную причину установят специалисты.

В результате взрыва погибли четыре военных. Администрация сообщила, что в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны доложило о 12 пострадавших военных. По факту взрыва с последующим пожаром возбуждено уголовное дело.