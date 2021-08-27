Взрыв на складе боеприпасов в Казахстане унес жизни четырех военных

В результате взрыва на складе боеприпасов в Казахстане погибли четыре военных. Поисками еще нескольких человек сейчас занимаются специалисты. Об этом рассказал министр обороны страны Нурлан Ермекбаев.

«К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли. <…> Несколько человек пока не установили связь. Мы надеемся, что они живы, осуществляются поисковые работы», — передало РИА «Новости» его слова.

Министерство обороны Казахстана не исключило версию поджога на складе с боеприпасами. Также причиной могло стать нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция.

Накануне вечером в Жамбылской области произошел пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Очевидцы насчитали шести взрывов. На место оперативно прибыли пожарные. По предварительным данным, пожар удалось быстро локализовать. Администрация сообщила, что в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны доложило о 12 пострадавших военных.